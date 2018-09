Kohleausstieg Deutschland verzögert schärfere Schadstoff-Regeln

Der Bahn-Vorstand soll ohne Abstimmung mit den anderen Mitgliedern in der Kommission der Bundesregierung ein Enddatum für die Kohlebetreiber von 2035 bis 2038 vorgeschlagen haben. Mehrere Mitglieder distanzierten sich in einem gemeinsamen Brief von ihrem Co-Vorsitzenden. Pofalla müsse sich auf der nächsten Sitzung der Kommission erläutern, welche Gespräche er mit der Bundesregierung geführt habe und wie angesichts der Veröffentlichungen eine vertrauensvolle Konsensfindung aus ihrer Sicht noch möglich sei. Doch offenbar hat der Bahn-Manager Wichtigeres zu tun.