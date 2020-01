Kohleausstieg Entschädigung für Kohlekonzerne könnten Marktverzerrung sein

Wie wahrscheinlich ist es, dass die EU-Kommission die Entschädigungszahlungen an die Braunkohle-Unternehmen kippen wird?

In Beihilfefällen hat die politische Komponente enormes Gewicht. Nicht selten wird in solchen Fällen mit unbestimmten Rechtsbegriffen gearbeitet. Die Abwägung zwischen der Gesundheit nachfolgender Generationen und fairem Wettbewerb ist durch rein juristische Argumente kaum zu entscheiden. Letztlich ist das eine politische Entscheidung. Was die Kommission aber in keinem Fall tolerieren dürfte, wäre eine sogenannte Überkompensation, also wenn die Entschädigungen nicht nur dazu dienen würden, die Nachteile aus dem Kohleausstieg zu kompensieren, sondern den Unternehmen darüber hinaus einen Vorteil verschaffen. Das wäre beihilfenrechtlich ein Problem.