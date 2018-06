Kraftwerkstochter E.On schließt Uniper-Verkauf ab

Der Energiekonzern E.On ist nicht mehr an seiner früheren Kraftwerkstochter Uniper beteiligt. Der Verkauf der Beteiligung von knapp 46,7 Prozent an den finnischen Versorger Fortum sei abgeschlossen, teilte E.On am Dienstag mit. Eon hat mit dem Deal rund 3,8 Milliarden Euro eingenommen.