Krise der Offshore-Windindustrie Der Ørsted-Schock muss Europa alarmieren

Und jetzt also der nächste Ørsted-Schock. Die Dänen kippen ihre Offshore-Projekte Ocean Wind 1 und Ocean Wind 2 vor der Küste New Jerseys, vermelden in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Verlust in Höhe von 2,7 Milliarden Euro und Abschreibungen in Höhe von 3,8 Milliarden Euro. Die Aktie fiel um mehr als 20 Prozent.



Zunächst ist das vor allem für die Offshore-Ausbaupläne von US-Präsident Joe Biden ein Desaster, aber auch ein weiterer Weckruf für die Politik in Europa. Nicht nur bei der Windkraft an Land explodieren Kosten, wie ein Papierhersteller rügt, etwa durch hohe Pachtforderungen. Sondern die Kosten könnten auch die Ausbauziele auf See hemmen: Kümmert euch um die Windkraft auf See, muss die Lehre lauten. Und guckt genau hin, wo ihr wie sinnvoll helfen könnt. Denn klar ist: Der Ausbau wird teurer werden als gedacht. Und er läuft Gefahr, zu pausieren. Was sich niemand leisten kann.