Kriselnde Windtochter Siemens Energy zieht erneut Prognose wegen Milliardenbelastungen im Windgeschäft zurück

Die Probleme bei Siemens Gamesa betreffen ausschließlich das Geschäft mit Windanlagen an Land (onshore), das 2017 über eine Fusion der Siemens-Windsparte mit der damals börsennotierten spanischen Onshore-Firma Gamesa in den Konzern kam. Das Geschäft mit Windrädern auf hoher See, das Siemens in die Fusion einbrachte, ist nach früheren Angaben von Siemens-Energy-Chef Bruch nach wie vor profitabel.