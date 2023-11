Kriselnder Energietechnikkonzern Ist Siemens Energy ein einziges Klumpenrisiko, das zerteilt werden sollte?

Bedauerlich aus Steuerzahlersicht: Die ehemalige Mutter Siemens AG, die 25,1 Prozent hält, zieht sich mehr als günstig aus der Affäre. Sie übernimmt zwar die ersten Verluste bis zu einem Volumen von einer Milliarde Euro, hat sich hierfür aber ihrerseits mit Vermögenswerten von Siemens Energy abgesichert. Siemens Energy verpfändete dafür ein 5-Prozent-Paket an der indischen Siemens-Landesgesellschaft Siemens India Ltd. und kann das Paket in bestimmten Garantiefällen für 750 Millionen Euro an die Siemens AG verkaufen.