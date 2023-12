Kriselnder Energietechnikkonzern Siemens Energy muss für Staatshilfe eine halbe Milliarde Euro Gebühren zahlen

Der Siemens-Energy-Aktienkurs sprang am Donnerstag im frühen Handel um über sieben Prozent, nachdem er in den vergangenen Tagen unter anderem durch eine Analystenstudie der US-Bank J.P. Morgan unter Druck war. Die Analysten setzten die Aktie in ihrem Jahresausblick für die Investitionsgüterbranche auf die Liste der Aktien, die es zu vermeiden gelte, und senkten das Kursziel auf 9,90 Euro. Die negativen Überraschungen bei der Windtochter Siemens Gamesa hätten „das Vertrauen in das Management ausgehöhlt“, schreibt Akash Gupta, Analyst bei J.P. Morgan.