Kritische Infrastruktur vor der Omikron-Welle „Die Infizierten-Schicht könnte das gesamte Netz steuern“

Sie sind Leiter des Netzbetriebs der EnBW-Tochter NetzBW, kümmern sich um Strom- und Gasnetze. Warum gehören Krisen bei Ihnen zum Alltag?

Ich bin für das Netz in unserem gesamten Versorgungsgebiet zuständig, für alle Spannungs- und Druckstufen mehr oder weniger in ganz Baden-Württemberg. Wir halten die Netze instand, entstören, organisieren Bereitschaften, halten Reparaturtrupps vor. Und ich bin für die fünf Leitstellen zuständig, also die Stellen, wo Menschen vor großen Bildschirmen sitzen und das System überwachen und steuern. Kurz: Wenn irgendwo das Licht ausgeht, kommen meine Leute und machen’s wieder an.