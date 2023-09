LG wittert seine Chance Wie LG vom Umbruch auf dem deutschen Heizungsmarkt profitieren will

Was aber den Zugang zum Endkonsumenten nicht erleichtert.

Das allein natürlich nicht, aber es ist ja nicht so, dass wir in der Gebäudetechnikwelt völlig unbekannt wären. Wir haben als LG-Konzern etwa mit Energieversorgern teils lange etablierte Geschäftsbeziehungen. Die wollen wir nun auch im B2C-Geschäft ausbauen. In Italien haben wir so etwas mit Stromanbietern bereits umgesetzt und beispielsweise Lieferverträge, Solar- und Speichertechnik im Paket verkauft. So etwas wollen wir auch in Deutschland und auf anderen europäischen Märkten etablieren.