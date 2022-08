LNG für Europa Erdgas-Verband warnt vor Asiens Übermacht

Bis dahin ist Deutschland auf die Versorgung aus dem Ausland angewiesen. Der Hafen in Zeebrügge pumpt das Gas über zwei Verknüpfungspunkte via Pipeline nach Deutschland. Man sei „fast am Maximum“, heißt es bei Fluxys. Im Juni dieses Jahres habe das Unternehmen 24 Terawattstunden (TWh) Gas nach Deutschland geleitet – „das entspricht mehr als zwölf Prozent des jährlichen Gasverbrauchs von Belgien“. Mehr gehe derzeit kaum.



Die Belgier investieren sogar massiv in neue Kapazitäten. Derzeit verfügt das Terminal über eine Gasspeicher-Kapazität von 560.000 Kubikmetern. Damit gehört das LNG-Terminal bereits zu den größten in Europa. Fluxys will die Menge, die in Zukunft jeden Tag via Pipeline an die Abnehmer in Belgien, Holland und Deutschland transportiert wird, um 37 Prozent erhöhen. So wie der börsennotierte Fernleitungsbetreiber in Belgien planen zahlreiche Terminalbetreiber Erweiterungen ihrer Kapazitäten, etwa Fosmax LNG in Süd-Frankreich, Gate Terminal in Holland und LNG Croatia auf der Insel Krk.