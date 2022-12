LNG-Terminal Deutschlands W-Day

Bereits am vergangenen Donnerstag ist der LNG-Tanker Esperanza der norwegischen Reederei Höegh in Wilhelmshaven angekommen, betankt mit rund 165.000 Kubikmeter Flüssigerdgas LNG. Die Esperanza ist dabei nicht nur ein Transportschiff, sondern so ausgerüstet, dass sie das tiefgekühlte LNG erwärmen und in Gas verwandeln kann, sie ist eine so genannte Floating Storage and Regasification Unit (FSRU). Nun wird sie an dem neuen Anleger vertäut. Ab Januar werden LNG-Tanker längs an der Esperanza festgemacht, das FSRU wird ihre Ladung regasifizieren. Über den Steg des Kunststoffherstellers Vynova führt eine Pipeline mit Durchmesser 60 Zentimeter, an Land geht die in die brandneue, rund 26 Kilometer lange neue Verbindung zum nächsten Netzknotenpunkt in Etzel über. So sollen jährlich mindestens fünf Milliarden Kubikmeter Erdgas in das deutsche Gasnetz eingespeist werden. Das entspricht etwas sechs Prozent des deutschen Gasbedarfs und würde somit rund elf Prozent von Deutschlands Gasimporten aus Russland ersetzen.