LNG-Terminal in Stade Flüssiggas mit „Deutschlandtempo“

Tempo. Tempo. Tempo. Das ist in diesen Tagen ohnehin das einzige, was zu zählen scheint. Bloß weg. Jahrzehntelang hat sich Deutschland in aller Ruhe an Russlands Energiereserven gefesselt. Aber jetzt, da sich das Land im Ukraine-Schock dieser Fesseln entwinden will, muss alles schnell gehen. Um fast jeden Preis. Jahrelang dümpelten auch die Projekte für Flüssigerdgasterminals vor sich hin. In Wilhelmshaven gab Uniper auf, nachdem sich keine Abnehmer fanden, in Brunsbüttel verschleppte die Landesregierung jeden Fortschritt trotz Koalitionsversprechen, den Grünen in der Jamaika-Koalition stand der Sinn ohnehin nicht so recht danach, und in Stade wollten sie die Unterlagen nach langer Vorbereitung auch erst im Sommer einreichen – und rechneten mit langen Genehmigungszeiten.



Lesen sie auch: Warum Deutschland fast als einziges Land keine LNG-Terminals hat



Aber jetzt ist eben alles anders. Und spätestens seit Olaf Scholz‘ Zeitenwende-Rede im Bundestag ist unter den potenziellen Terminal-Standorten sogar ein regelrechtes Rennen ausgebrochen. In Wilhelmshaven haben sie erst vergangene Woche einen Pressetermin veranstaltet, um zu erklären, wie das hier funktionieren könnte, erst mit schwimmenden Terminals, Spezialschiffen, so genannten Floating Storage and Regasification Units (FSRUs), dann mit einem festen Terminal – und wie sie die 30 Kilometer bis zum nächsten Gasnetzzugang fix bewältigen können. Und in Stade haben sie gestern verkündet, dass bei der Betreibergesellschaft HEH jetzt nicht nur Killingers Buss-Gruppe, der belgische Gasinfrastrukturbetreiber Fluxys und das Schweizer Private Equity Unternehmen Partners Group beteiligt sind. Auch der US-Chemiekonzern Dow Chemical, der hier in Stade produziert, steigt ein – auf dem Gelände des Konzerns, direkt am Elbstrand, soll das LNG-Terminal gebaut werden. Der Bau der Hafenanlage soll rund 150 bis 200 Millionen Euro kosten, der Bau von Regasifizierungsanlage und Speicher rund 800 Millionen Euro. Insgesamt dürften sich die Ausgaben auf rund eine Milliarde Euro belaufen. HEH-Chef Killinger zeigt sich auf dem Schiff stolz, dass Stade im Rennen der Standorte nun in der Pole Position zu sein scheint: „Alle Terminals werden gebraucht“, sagt er. Trotzdem spiele „sportlicher Ehrgeiz“ natürlich eine Rolle, wenn Stade jetzt „als Erstes übers Ziel“ gehe.