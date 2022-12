LNG-Terminal Deutschlands W-Day

Bundestag und Bundesrat haben noch im Mai 2022 das so genannte LNG-Beschleunigungsgesetz verabschiedet. Es vereinfacht Genehmigungsverfahren, hat in Wilhelmshaven geholfen, aber war hier nach Einschätzung von Beteiligten nicht der entscheidende Faktor. Entscheiden sei eher die enge Koordination gewesen und die Bereitschaft aller Beteiligten – auch der Behörden, Tempo zu machen. Olaf Lies (SPD), der frühere niedersächsische Umwelt- und Energieminister und heutige Wirtschaftsminister wohnt in der Nähe von Wilhelmshaven, in Sande. Er hat das Terminal zu seinem Projekt gemacht – und immer wieder von der „neuen Deutschlandgeschwindigkeit“ gesprochen.



Wilhelmshaven macht den Anfang. In Brunsbüttel soll im Januar das Schiff Gannet anlegen, im Jahresschnitt können dort dann 3,5 Milliarden Kubikmeter LNG geliefert werden. Auch soll in Brunsbüttel eine weitere Gasleitung gebaut werden, sodass das Volumen dann ab Ende 2023 auf etwa 7,5 Milliarden Kubikmeter erhöht werden kann. Betrieben werden die Terminals zunächst von Uniper in Wilhelmshaven und von RWE in Brunsbüttel per Dienstleistungsvertrag mit dem Bund. Längerfristig soll der Betrieb der FSRUs von einer kürzlich gegründeten Betriebsgesellschaft, der Deutschen Energy Terminal GmbH, koordiniert werden.