LNG-Terminal vertäut Wie sich das Kohle-Gas-Duo Krebber und Habeck inszeniert

Und so stand Krebber am Freitagvormittag in dem Veranstaltungszelt, dass sie am Brunsbütteler Elbehafen aufgebaut hatten. Unten an der Hafenkante lag da schon die Gannett. Krebber pries, wie alle Redner, den Geist der Zusammenarbeit, die Geschwindigkeit, aber auch die Zukunft des Standorts: Ja, noch importiere man hier Erdgas, aber in Zukunft werde sich das ändern. Deshalb baue man in Brunsbüttel auch ein Terminal für grünen Ammoniak. Ab 2026 schon solle dieser nach Brunsbüttel geliefert werden, um sich dann über ein sogenanntes Cracking-Verfahren wieder in Wasserstoff zu verwandeln. „Die Langzeitperspektive ist der Import von grünen Molekülen“, sagte Krebber. 300.000 Tonnen sollen 2026 schon hier anlanden. In bemerkenswerten Einklang skizzierten Krebber und Habeck die derzeitige Abhängigkeit von der Kohle, die mittelfristige Abhängigkeit vom Erdgas, aber das langfristige Ziel, von der Kohle weg und zum Wasserstoff als Energiequelle zu kommen. RWE, freilich, verdient in allen Fällen: kurzfristig an der Kohle, mittelfristig am Erdgas, auch durch den Bau von neuen Gaskraftwerken, und langfristig wahrscheinlich auch am Wasserstoff.