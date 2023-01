Lützerath am Tagebau: Barrikaden, Workshops und Lock-ons: Aktivisten bereiten sich auf Räumung vor

Sie sind in der Unterzahl. Immer wieder rennen die drei Vermummten in den weißen Overalls in Richtung der Tagebaukante. Die Aktivisten versuchen, an den Dutzenden privaten Sicherheitsleuten in gelben Westen vorbeizukommen, die im Auftrag des Energiekonzerns RWE den 48 Quadratkilometer großen Tagebau Garzweiler II bewachen.