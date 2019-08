Marktstart immer wieder verschoben Kommen Teslas Solar-Dachziegel jemals nach Deutschland?

Mit der Milliardenübernahme des US-Solarmodulhersteller Solarcity stieg Elektro-Pionier Tesla erst 2016 in das Photovoltaikgeschäft ein. Schon damals erntete Elon Musk dafür viel Kritik, weil das Unternehmen finanziell schwer angeschlagen war. Kritiker warfen ihm außerdem Interessenskonflikte und Vetternwirtschaft vor, da er bei dem von seinen Cousins gegründeten Unternehmen zugleich größter Anteilseigner und auch noch Verwaltungsratschef ist. Kurz nach dem Kauf von Solarcity für 2,6 Milliarden US-Dollar kündigte Tesla an, statt herkömmlicher Solarmodule Solar-Dachschindeln auf den Markt bringen zu wollen. Die schicken Ziegel sollten die Energiewende nicht nur in den USA, sondern auch in Europa einleiten. Seit Mai 2017 sind sie in den USA auf Markt. Ein Erfolg sind sie bisher offenbar nicht. Tesla musste Produktionsstandorte in den USA schließen und Leute entlassen. Immer wieder gab es Kritik an der Leistungsfähigkeit der Module.