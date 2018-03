Eon übernimmt Innogy

Zudem will Eon an RWE „einen weitgehenden Teil des erneuerbaren Energiegeschäfts“ und die von der Eon-Tochter Preussen-Elektra gehaltenen Minderheitsbeteiligungen an den von RWE betriebenen Kernkraftwerken Emsland und Gundremmingen übertragen. Außerdem wird RWE „das gesamte erneuerbare Energiegeschäft“ und das Gasspeichergeschäft von Innogy sowie den Anteil am österreichischen Energieversorger Kelag erhalten. Die Aktivitäten sind so wertvoll, dass RWE an Eon sogar eine Barzahlung von 1,5 Milliarden Euro leisten muss. Eon will dann den anderen Innogy-Aktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot in bar unterbreiten. Zum heutigen Tag sollen die Aktionäre insgesamt 40 Euro je Aktie erhalten. Dabei würde Eon 36,76 Euro in bar bieten – sowie Dividenden für 2017 und 2018 in Höhe von 3,24 Euro pro Aktie.