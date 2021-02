Mehr heizen als üblich So befeuern Homeoffice und CO2-Steuer unsere Heizkosten

Noch nie in den vergangenen zehn Jahren war Heizen in Deutschland so günstig. Dank milder Temperaturen konnten deutsche Haushalte 2020 erheblich Heizkosten sparen.



Doch damit ist nun Schluss. Neben der Erhöhung der Mehrwertsteuer treibt vor allem die neue CO2-Abgabe die Heizkosten nach oben. Seit Jahresbeginn müssen Unternehmen, die fossile Brennstoffe in Umlauf bringen, Verschmutzungsrechte für CO2 kaufen. Pro Tonne werden zunächst 25 Euro fällig. Diese Kosten werden den Endkunden in Rechnung gestellt.



Auch das Arbeiten im Homeoffice erhöht die Kosten. Bleiben Arbeitnehmer von Oktober bis einschließlich März durchgehend im Homeoffice, müssen sie an rund 120 Tagen mehr heizen als üblich.



