Meyer Burger Rettet die Solarindustrie!

Natürlich ist die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen. Und natürlich steigert Meyer Burger nun vor allem den Druck in dieser beachtlichen Lobbyschlacht um Subventionen. Am Freitagmorgen hat das Schweizer Unternehmen verkündet, im März seine Produktion von Solarmodulen in Freiberg in Sachsen einzustellen, um das Werk im April endgültig zu schließen. Es gehe darum, das „Ausbluten“ in Europa zu stoppen, sagte Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt am Freitagvormittag in einem Analysten-Call. Am Mittag will er sich vor dem Werk im ehemaligen Freiberger Hüttenviertel fotografieren lassen, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) fordert bereits eine Einigung auf den umstrittenen „Resilienzbonus“.