Mikromobilität Kommen jetzt Tankstellen für Tretroller?

Als Problemlöser dienen sich neben Leon Mobility eine Reihe weiterer Start-ups an. EIT InnoEnergy etwa hat sich früh an Duckt beteiligt. Das estnische Start-up baut Stationen, an denen E-Bikes und E-Scooter geparkt und geladen werden. Ähnliches macht das US-Unternehmen Swift Mobility, das durch eine Kooperation mit dem Berliner Ladeinfrastruktur-Entwickler Soltsol nun auch in Europa Fuß fassen will. Noch in diesem Jahr sollen 150 Ladestationen entstehen.



