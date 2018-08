Minus 23 Prozent Innogy präsentiert dürftige Zahlen

Auch beim bereinigten Ergebnis vor Steuern und Zinsen büßte Innogy in den ersten sechs Monaten zehn Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro ein. „Innogys finanzielle Entwicklung liegt ganz im Rahmen unserer Erwartungen“, sagte Finanzchef Bernhard Günther bei der Vorlage der Zahlen am Freitag in Essen. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte er. Bessere Wetterbedingungen im Herbst könnten die schwache Entwicklung des ersten Halbjahres noch ausgleichen.