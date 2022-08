Die Herstellung von Masten und Flügeln für Windturbinen erwies sich in den vergangenen Jahren wegen des harten Wettbewerbs, der Folgen der Corona-Pandemie und ausufernder Metallpreise als schwieriges Geschäft. Siemens Gamesa hatte zudem mit Verzögerungen bei der Entwicklung und Auslieferung einer neuen Reihe von Onshore-Turbinen zu kämpfen. Siemens Energy bietet für die 33 Prozent an Siemens Gamesa, die es noch nicht hält, gut vier Milliarden Euro und will den Windanlagenbauer von der Börse nehmen.



Lesen Sie auch: Ein paar Kilometer hinter der deutschen Grenze entstehen die größten Windkraftfabriken der Welt