Mobilfunk: E.On steigt ins Funkturmgeschäft ein

Die Mobilfunkanbieter und ihre eigenen Tower Companies, wie zum Beispiel die Deutsche Funkturm der Deutschen Telekom oder die gerade an die Börse gegangene Vantage Towers von Vodafone, betreiben zusammen in Deutschland 74.000 Antennenstandorte – die meisten davon in Innenstädten. Den zusätzlichen Bedarf an neuen Mobilfunkstandorten in Deutschland können sie aus eigener Kraft allein kaum decken.



Im vergangenen Jahr baute die Deutsche Funkturm 500 neue eigene Antennen. Insgesamt 6000 neue Antennen müssen als Auflage für die Lizenzvergabe zwischen 2022 und 2024 fertiggestellt werden. Dazu kommen weiter 1400 neue Standorte, die der Mobilfunkpakt vorschreibt, damit ein Prozent mehr Haushaltsabdeckung in Deutschland erreicht wird. Außerdem soll die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft des Bundes (MIG) weitere 5000 Standorte aufbauen.