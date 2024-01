Nach Genehmigung der EU für Batteriezellenwerk: Jetzt hängt das Schicksal der Northvolt-Fabrik an zwei Gemeinderäten

Wie baue ich eine Fabrik in Deutschland? Der schwedische Batteriezellen-Pionier Northvolt kann zu dieser Frage bald ein Lehrbuch herausgeben. Denn um endlich eine 4,5-Milliarden-Euro-Gigafactory nahe Heide in Schleswig-Holstein errichten zu dürfen, musste und muss das Unternehmen zahlreiche, bisweilen überraschend aufgestellte Hürden überspringen. Eine der entscheidenden Hindernisse hat Northvolt jetzt offiziell überwunden: Am Montag wurde bekannt, dass die EU-Kommission Fördermittel und Garantien in Höhe von insgesamt 902 Millionen Euro bewilligt hat. Mit einem positiven Bescheid aus Brüssel war zwar schon im Dezember gerechnet worden. Aber in diesen Zeiten weiß man erst, dass eine Zusage gilt, wenn sie auch schwarz auf weiß vorliegt. Das hat das Berliner Haushaltsdebakel Northvolt eindringlich gelehrt. Final genehmigt aber ist der Bau der Batteriefabrik damit noch immer nicht: Heides Nachbargemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden, auf deren Gemeindegebiet die Fabrik stehen soll, müssen noch zustimmen, bei Sitzungen der Gemeindevertreter am 18. Januar in der Gaststätte „Dörpshus“ und am 22. Januar im „Gasthaus Oldenwöhrden“. Und zumindest in einem Wirtshaus könnte es knapp werden.