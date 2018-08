Nach Übernahme: Uniper und Fortum um Schulterschluss bemüht

Fortum hatte im Juni von Eon etwa 47 Prozent an deren Kraftwerkstochter für 3,8 Milliarden Euro übernommen. Uniper-Chef Klaus Schäfer, der derzeit wegen einer Krebserkrankung pausiert, hatte sich lange gegen den Vorstoß der Finnen gestemmt, die mit einer Offerte an die freien Aktionäre kaum weitere Anteile einsammeln konnten. Die Sonderprüfung hatte die Luxemburger Aktionärin Cornwall ins Spiel gebracht. Sie forderte, die Abwehrmaßnahmen des Uniper-Managements gegen einen Einstieg von Fortum unter die Lupe zu nehmen. Hinter Cornwall steht der Hedgefonds Elliott, der nach letzten Angaben mehr als acht Prozent an Uniper hält.