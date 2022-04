Netzagentur übernimmt Gazprom Germania Habecks Notoperation

Gazprom hatte am Freitag verkündet, dass sich das Unternehmen von seiner deutschen Tochter trennen wolle. Seither war spekuliert worden, was das denn genau bedeuten würde – auch für den Betrieb der davon betroffenen Strukturen. Gazprom Germania ist das Mutterunternehmen des Gashändlers Wingas mit Sitz in Kassel und ist über ein Joint Venture mit BASF-Tochter Wintershall an dem Gastransportunternehmen Gascade beteiligt, ebenfalls mit Sitz in Kassel. Auch der Speicherbetreiber Astora, dem etwa Deutschlands größter Erdgasspeicher in Rehden in Niedersachsen gehört, ist im Besitz von Gazprom Germania. Gascade besitzt nach eigenen Angaben ein Netz von etwa 3200 Kilometer inländischen Pipelines.