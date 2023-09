Netzbetreiber : 50Hertz vergibt Milliardenaufträge für Stromkabel

Der Netzbetreiber 50Hertz treibt die Energiewende mit milliardenschweren Investitionen voran. Das Unternehmen teilte am Freitag mit, Aufträge für die Produktion und Installation von See- und Landkabeln in Höhe von 4,6 Milliarden Euro an die Unternehmen NKT und Prysmian vergeben zu haben.