Neue Gigafabrik Northvolt-Chef Carlsson: „Das Werk wird viele positive Effekte auf Heide haben“

Northvolt hat in seinem Werk in Skellefteå in Nordschweden bereits 2021 mit der Batteriezellenfertigung begonnen und weitere Standorte für die Produktion, aber auch für Forschung und Entwicklung eröffnet, etwa in Danzig in Polen („Northvolt Zwa“). Ein weiteres Werk soll nahe Montréal in Kanada entstehen („Northvolt Six“). Northvolt hat ein Auftragsvolumen in Höhe von etwa 55 Milliarden Dollar in den Büchern und Kapital in Höhe von etwa 13 Milliarden Dollar zur Verfügung. Erst Anfang des Jahres hatte das Unternehmen über eine grüne Anleihe fünf Milliarden Dollar aufgenommen.