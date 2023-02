Neue Sanktionen gegen Russland „Beim Diesel wird es keine Preisexplosionen geben“

Seit dem vergangenen Sonntag greifen neue Sanktionen der Europäischen Union gegenüber Moskau. Die Europäer wollen jetzt keine Raffinerieprodukte wie Diesel, Benzin oder Schmierstoffe aus Russland mehr importieren. Andere Einkäufer sollen über einen Preisdeckel dazu gezwungen werden, russische Erdölprodukte nur unter Marktpreis zu kaufen, um so Wladimir Putins Einnahmen zu vermindern. Rund 12,5 Prozent des in Deutschland verbrauchten Diesels stammte bis zuletzt aus Russland. Was bedeutet dieser Schritt für die Diesel-Preise an den Tankstellen? Fragen an einen, der es wissen muss: Duraid El Obeid ist Chef der Kette Sprint, die vor allem in Ostdeutschland 141 Tankstellen betreibt. Zudem ist er Vorsitzender des Bundesverbands Freier Tankstellen.