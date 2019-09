Die Folge: RWE wird so zu einem der führenden Unternehmen bei grünem Strom. „Wir haben die grüne Wende eingeleitet“, kommentierte RWE-Vorstandschef Rolf Martin Schmitz die Entwicklung Anfang September. Bei Strom aus Windkraftanlagen auf See rangiert RWE nach eigenen Angaben dann sogar weltweit auf Platz zwei. Künftig will der Konzern pro Jahr 1,5 Milliarden Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energien investieren. Mit Projektpartnerschaften könnten die Investitionen laut RWE sogar auf bis zu 3 Milliarden Euro steigen.