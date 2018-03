Eon kriegt das Filet von RWE-Tochter Innogy

Erzrivale Eon will die RWE-Anteile an Innogy in Höhe von rund 77 Prozent kaufen, wie beide Konzerne heute mitteilten. Die Aktien würden von Eon im Rahmen einer 20-prozentigen Sachkapitalerhöhung ausgegeben. Innogy hat derzeit einen Marktwerkt von 19 Milliarden Euro. Eon, verkündeten die beiden Konzerne, wolle den Innogy-Minderheitsaktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot in bar von 40 Euro je Aktie vorlegen. Ziel sei eine volle Integration von Innogy in den Eon-Konzern.