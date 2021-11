Nicht sexy, aber mit Substanz So will Leo Birnbaum E.On wachsen lassen

Demnach will Birnbaum 22 Milliarden Euro in den Ausbau der Verteilernetze stecken und fünf Milliarden Euro in den Ausbau des Kundenlösungsgeschäfts, in den Vertrieb. In Deutschland ist E.On der größte Strom- und Gasanbieter und der größte Verteilnetzbetreiber. In Europa hat der Konzern etwas mehr 52 Millionen Kunden, 14 Millionen davon in Deutschland. Zwei Milliarden Euro sollen nun, so der Plan, auch in die Digitalisierung der Netze fließen. Außerdem möchte E.On Tempo bei der E-Mobilität machen und bis 2026 5000 neue Schnellladepunkte in Europa aufbauen.