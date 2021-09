Nord Stream 2 Moskau toppt Europa im Gas-Schach

Denn für Gazprom und für den Kreml ist das heute ein Feiertag mit klaren Botschaften Richtung Europa. Niemand hält uns auf, lautet der erste Teil der Triumphbotschaft, gerichtet an alle Pipeline-Gegner in den USA, in Brüssel, aber auch etwa in der Parteizentrale der Grünen in Berlin. Und der zweite Teil dieser Botschaft lautet, nicht weniger triumphierend: Daran wird sich auch in naher Zukunft nichts ändern. Dafür haben wir gesorgt. Denn Gazprom ist, durch Strategie und Zufall, tatsächlich so positioniert, dass alle, die die umstrittene Pipeline nun immer noch verhindern wollen, es in den nächsten Monaten schwer haben dürften.