Nord Stream 2 Pipeline-Betreiber und Netzagentur auf Konfrontationskurs

Mit der Lage der Gasversorgung würden sich auch die Spitzen der EU noch in diesem Monat befassen, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag an. Dabei gehe es auch darum, ob Europa eine strategische Reserve aufbauen sollte. Die EU sei zu 90 Prozent auf Importe angewiesen. Während weltweit die Nachfrage nach Gas steige, nehme die Förderung nicht im gleichen Maße zu.



Mehr zum Thema: Massiv steigende Preise für Gas, Öl und Strom belasten Industrie und Verbraucher. Wie eine neue Regierung gegensteuern müsste – und Anleger an dem Trend verdienen.