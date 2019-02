Nord Stream 2 Trumps Drohungen zum Trotz: „Wir machen weiter“

Grenell hatte vor zwei Wochen in Schreiben an deutsche Unternehmen vor einem „erheblichen Sanktionsrisiko“ für diejenigen gewarnt, die am Bau der russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt sind. Begründet wird dies mit dem Risiko, dass sich Europa dadurch von russischer Energie abhängig mache. Beobachter vermuten als mögliches Motiv auch, dass die USA selbst Flüssiggas nach Europa liefern wollen.



Die Bundesregierung bezeichnete es zwar als nicht ungewöhnlich, dass Botschafter für die Position ihres Heimatlandes werben. Die Androhung von Sanktionen gegenüber Unternehmen und Einzelpersonen wegen ihrer Beteiligung an einem Infrastrukturvorhaben, das die Erdgasversorgungssicherheit stärke, „weist die Bundesregierung jedoch klar zurück“, heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Jürgen Trittin. Meinungsverschiedenheiten mit den USA sollten „direkt zwischen den Regierungen erörtert werden“.



An dem Projekt sind acht Investoren beteiligt – darunter auch Shell. Aus Deutschland engagieren sich der zum BASF-Konzern gehörende Wintershall sowie die E.On-Abspaltung Uniper in dem Pipeline-Projekt.