Nord Stream 2: Wintershall erwartet bei Pipeline-Aus Entschädigung für Projektfirma

Wintershall Dea ist an der Finanzierung der umstrittenen Pipeline beteiligt, das Unternehmen hat der Projektgesellschaft ein Darlehen über 730 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Als Reaktion auf das russische Vorgehen in der Ukraine hatte die Bundesregierung die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 am Dienstag auf Eis gelegt. US-Präsident Joe Biden kündigte Sanktionen gegen die Nord Stream 2 AG und deren Management an. Russland startete in der Nacht zum Donnerstag über mehrere Flanken einen Angriff auf die Ukraine.