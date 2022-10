Nord Stream, Gaspreisdeckel, Atomkraft Was kommt da auf uns zu? Die 5 wichtigsten Energiefragen der Woche

Und dann sollen die Betreiber auch noch ihre „Zufallsgewinne“ abgeben. Der Chef eines Windparkentwicklers und -betreibers formulierte es so: Was er bald an Zufallsgewinnen abgeben müsse, könne er nicht in neue Projekte investieren. Die aber seien dringend notwendig, wenn die Ausbauziele erreicht werden sollen. Und für eine wirkliche Unabhängigkeit braucht es Speicher, braucht es Wasserstoff, braucht es gute Netze in Deutschland. Damit ein Paradox endlich beseitigt wird: Dass Windturbinen abgeschaltet werden, wenn der Wind zu kräftig weht, weil der Strom nicht dorthin transportiert werden kann, wo er gebraucht wird und sonst das lokale Netz überlastet wäre. How many turbines does Germany need, until it gets independent? Die Antwort an Bob Dylan würde lauten: Eine Menge. Und die Turbinen allein reichen nicht aus.