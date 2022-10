Nord Stream, Gaspreisdeckel, Atomkraft Was kommt da auf uns zu? Die 5 wichtigsten Energiefragen der Woche

Was für Bilder, was für eine Szenerie: Da steigt das so teure, das so umstrittene Gas aus den Lecks der Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in Blasen an die Oberfläche der Ostsee auf. Es ist wie eine Szene aus einem James-Gott-hab‘-ihn-selig-Bond-Film, zehn Minuten vor Schluss, wenn Dr. No, Auric Goldfinger oder Ernst Stavro Blofeld, ihre weltzerstörenden Maschinen scheinbar zum letzten Schlag hochfahren. Aber dieses Mal ist es eben keine Fiktion, sondern Wirklichkeit, auch wenn vieles nach wie vor mysteriös erscheint.