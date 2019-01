Norwegischer Energiekonzern Equinor setzt auf deutschen Kohleausstieg

Der norwegische Energiekonzern Equinor erhofft sich von einem raschen Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland eine stärkere Nachfrage nach Gas auch aus den eigenen Quellen. „Wir haben die Kapazitäten“, sagte Vorständin Irene Rummelhoff der Nachrichtenagentur Reuters am Rande des „Handelsblatt Energiegipfels 2019“ in Berlin. Der Konzern habe in den vergangenen Jahren weniger Gas nach Deutschland geliefert als früher. Deutschland könne sich nun für den Versorger zu einem Wachstumsmarkt entwickeln.