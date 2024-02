Nucera Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera verdient weniger

„Wir sind auf einem guten Weg und bauen unsere Position als führender Global Player im Markt für die Alkalische Wasserelektrolyse weiter aus“, sagte Vorstandschef Werner Ponikwar. Der Dortmunder Konzern erwarte weiter eine hohe Nachfrage. Er nimmt wegen der Investitionen in den Hochlauf der Geschäfte auch Verluste in Kauf. So schrumpfte im Quartal das Nettoergebnis auf 2,8 Millionen Euro von 8,5 Millionen Euro vor Jahresfrist. Operativ (Ebit) schrieb Nucera rote Zahlen, das Ebit fiel auf minus 0,9 Millionen Euro von plus 11,0 Millionen Euro. „Um unsere Wachstumsstrategie entsprechend zügig umzusetzen und die Marktchancen für uns zu nutzen, erwarten wir weiter steigende Anlaufkosten in den kommenden Quartalen“, sagte Finanzchef Arno Pfannschmidt.