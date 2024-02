Nucera Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera verdient weniger

Operativ (Ebit) schrieb Nucera rote Zahlen, das Ebit fiel auf minus 0,9 Millionen Euro von 11,0 Millionen Euro. Nucera hatte Verluste in Aussicht gestellt, weil der Dortmunder Konzern sein Geschäft weiter ausbauen will. „Um unsere Wachstumsstrategie entsprechend zügig umzusetzen und die Marktchancen für uns zu nutzen, erwarten wir weiter steigende Anlaufkosten in den kommenden Quartalen“, sagte Finanzchef Arno Pfannschmidt.