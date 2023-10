Octopus-Energy-Chef Jackson „Diese Stromtarife wirken wie das iPhone“

Octopus Energy bietet nicht nur Ökostromtarife, sondern installiert mittlerweile auch Wärmepumpen oder Ladegeräte für E-Autos und erzeugt Strom in eigenen Wind- und Solarparks. Im Zentrum des Angebots steht die Kundenmanagementsoftware Kraken, die auch an andere Anbieter lizensiert wird. Octopus Energy ist global in mehr als einem Dutzend Ländern aktiv, darunter in den USA, in Australien und Japan, aber auch in Spanien und Italien. In Deutschland bietet das Unternehmen seit 2021 Stromtarife an.



Zu punkten versucht Octopus Energy seit wenigen Wochen mit so genannten flexiblen Tarifen, bei denen der Strompreis sich abhängig von der Tageszeit ändert – ähnlich wie das der norwegische Anbieter Tibber macht. Für Aufmerksamkeit hat Octopus Energy vor ein paar Wochen gesorgt, als das Unternehmen in Großbritannien und Deutschland das Privatkundengeschäft von Shell Energy übernommen und damit seinen Kundenstamm auf einen Schlag kräftig erweitert hat. Die WirtschaftsWoche trifft Gründer und CEO Greg Jackson am Rand eines Parlamentarischen Abends von Octopus Energy in der Britischen Botschaft in Berlin. Jacksons Haar ist etwas verwuschelt, er trägt Alltagskleidung. Das Understatement ist perfekt.