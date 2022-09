Ökostromproduzenten Die Angst vor dem Absahner-Image

Deutschland steckt in der Energiekrise – und angesichts des gerade vorgestellten Rettungsplans der Bundesregierung in Höhe von 65 Milliarden Euro zugleich in einer neuen Gerechtigkeitsdebatte. Das trifft auch den Strommarkt mit all seinen Eigenarten. Darf der Staat die Gewinne der Öko- und Atomstromproduzenten radikal abschöpfen, um sie an die Verbraucher umzuverteilen? Oder erweist der Staat der Republik damit einen Bärendienst, weil in der Folge zu viel Gas verbraucht und zu wenig Ökostrom produziert wird?