Öl- und Gaskonzern: Wintershall und Equinor planen Pipeline für CO2-Transport in der Nordsee

Die Öl- und Gaskonzerne Wintershall Dea und Equinor planen ein gemeinsames Projekt zum Transport und zur Speicherung von Kohlendioxid in der Nordsee. Eine rund 900 Kilometer lange Pipeline, die noch vor 2032 in Betrieb genommen werden soll, soll CO2 aus Norddeutschland zu den Speicherstätten vor der norwegischen Küste transportieren, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten.