Ölkonzern BP-Chef muss zurücktreten – wie geht es weiter?

BP versucht, Sorgen vor einer Übermacht der Öl-Multis zu zerstreuen. „Was uns nicht antreibt, ist in irgendeiner Form irgendjemanden wegzudrücken“, betonte Wendeler gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. BP habe mit den Raffinerien, der Infrastruktur an Anlagen, dem größten Tankstellennetz Deutschlands, seinen Geschäftsbeziehungen und Marken Assets, die Andere nicht hätten. „Das sind alles hervorragende Asset, auf denen wir aufsetzen können und die Andere in der Form nicht haben. Das ist ein Vorteil.“ Die BP Europa SE mit Hauptsitz in Bochum beschäftigt in Deutschland rund 4000 Mitarbeiter und erzielte hierzulande 2022 einen Umsatz von rund 41 Milliarden Euro.