Ölkonzern: OMV will beschädigte Raffinerie bis spätestens September voll hochfahren

Die bei einem Unfall beschädigte Raffinerie Schwechat des österreichischen Öl-Konzerns OMV wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des dritten Quartals wieder voll in Betrieb genommen werden können. OMV wolle bis dahin ein alternatives Versorgungssystem für seine Kunden zu Verfügung stellen, teilte der Konzern am Freitag weiter mit. Aktuell arbeite die Anlage nur mit rund 20 Prozent ihrer üblichen Kapazität.