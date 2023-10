Ölkonzerne: Gewinne von Exxon und Chevron brechen ein

Die Ölmultis hatten nach der Pandemie von explodierenden Rohölpreisen profitiert und für 2022 Rekordgewinne eingefahren. Das frische Kapital investierten die Unternehmen in diesem Jahr unter anderem in mehrere Mega-Deals: Anfang Oktober kündigte Exxon den Kauf seines Konkurrenten Pioneer Natural Resources für 59,5 Milliarden Dollar an – die größte Übernahme in diesem Jahr überhaupt und der größte Deal von Exxon seit 1998, als der Ölriese den Konzern Mobil für 81 Milliarden Dollar geschluckt hatte.