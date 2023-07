Offshore-Wind-Versteigerung Ölriesen siegen in Nord- und Ostsee mit 12,6 Milliarden Euro

Die 29 Offshore-Windparks in der deutschen See haben derzeit eine Kapazität von 8,3 Gigawatt. Bis 2030, so das Ziel der Bundesregierung, soll die Windkraft in der deutschen See auf mindestens 30 Gigawatt ausgebaut werden, bis 2045 auf mindesten 70 Gigawatt. Die jetzt versteigerten Flächen mit den Bezeichnungen N-11.1, N-12.1, N-12.2 in der Nordsee liegen etwa 120 Kilometer nordwestlich von Helgoland, die Fläche mit der Bezeichnung O-2.2 in der Ostsee liegt etwa 25 Kilometer vor der Insel Rügen. Es handelt sich allerdings um sogenannte nicht voruntersuchte Flächen. Für die Untersuchung sind die jeweiligen Gewinner der Versteigerung zuständig.