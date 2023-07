Offshore-Windkraft: „Herr Habeck denkt das System nicht zu Ende“

WirtschaftsWoche: Frau Lucke, Sie sind in der Offshore-Wind-Branche in Deutschland gut vernetzt. Wie ist denn die erste Reaktion ausgefallen, als klar war: BP und Total, zwei der großen globalen Ölkonzerne, räumen bei der 7-Gigawatt-Auktion alles ab?

Irina Lucke: Die Summe, 12,6 Milliarden Euro, hat bei allen für ein kurzes Innehalten gesorgt. Wie bitte? Diese Aktion lief zweieinhalb Wochen lang. In der ersten Woche hat man noch gesagt: schon vorbei? Nee, läuft noch. In der zweiten Woche hieß es schon: Was, das läuft noch? Da geht doch irgendwas schief. Und in der dritten Woche dachte ich mir nur noch: Boah, damit habe ich wahrlich nicht gerechnet, dass der Preis so hoch geht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Macher dieser Aktion – das Wirtschafts- und Klimaministerium und die Bundesnetzagentur – das vorhergesehen haben. Zu BP und Total haben viele gesagt: Cool, die setzen um, was sie im Vorfeld angekündigt haben.