Offshore-Windparks Diese 4 Grafiken erklären die Giga-Versteigerung

Konkret geht es um eine Auktion, die es in dieser Form in Deutschland noch nie gegeben hat. Seit Montag versteigert die Bundesnetzagentur in Bonn in einer Online-Auktion vier Flächen für Windparks in Nord- und Ostsee, für eine Kapazität von sieben Gigawatt, drei in der Nordsee, eine in der Ostsee. Zum Vergleich: Derzeit gibt es in der deutschen See 29 Windparks mit einer Kapazität von 8,3 Gigawatt. Alleine das zeigt, wie gewaltig der Sprung ist, der hier in den nächsten Jahren gemacht werden soll. Dabei geht es bei den sieben Gigawatt um so genannte „nicht voruntersuchte“ Flächen. Das bedeutet, diejenigen, die sie ersteigern, müssen Bodenuntersuchungen und Windmessungen durchführen, Minen und Bomben suchen lassen, Überfahrtsrechte klären. All das.